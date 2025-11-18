Lenny מחיר היום

מחיר Lenny (LENNY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LENNY ל USD הוא -- לכל LENNY.

Lenny כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 396,919, עם היצע במחזור של 961.54M LENNY. ב‑24 השעות האחרונות, LENNY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00220577, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LENNY נע ב -0.69% בשעה האחרונה ו -7.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lenny (LENNY) מידע שוק

שווי שוק $ 396.92K$ 396.92K $ 396.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 396.92K$ 396.92K $ 396.92K אספקת מחזור 961.54M 961.54M 961.54M אספקה כוללת 961,539,339.500255 961,539,339.500255 961,539,339.500255

שווי השוק הנוכחי של Lenny הוא $ 396.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LENNY הוא 961.54M, עם היצע כולל של 961539339.500255. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 396.92K.