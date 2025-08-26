Lendle (LEND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01777015 גבוה 24 שעות $ 0.01998221 שיא כל הזמנים $ 0.207173 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00844793 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.92% שינוי מחיר (1D) -7.04% שינוי מחיר (7D) -11.78%

Lendle (LEND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01843287. במהלך 24 השעות האחרונות, LEND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01777015 לבין שיא של $ 0.01998221, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LENDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.207173, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00844793.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEND השתנה ב +2.92% במהלך השעה האחרונה, -7.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lendle (LEND) מידע שוק

שווי שוק $ 740.08K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.84M אספקת מחזור 40.18M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lendle הוא $ 740.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEND הוא 40.18M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.84M.