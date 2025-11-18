LeemonHead מחיר היום

מחיר LeemonHead (LEEMON) בזמן אמת היום הוא $ 0.00011467, עם שינוי של 3.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LEEMON ל USD הוא $ 0.00011467 לכל LEEMON.

LeemonHead כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 114,704, עם היצע במחזור של 1.00B LEEMON. ב‑24 השעות האחרונות, LEEMON סחר בין $ 0.0001112 (נמוך) ל $ 0.00012008 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00025495, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0001112.

ביצועים לטווח קצר, LEEMON נע ב +1.60% בשעה האחרונה ו -22.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LeemonHead (LEEMON) מידע שוק

שווי שוק $ 114.70K$ 114.70K $ 114.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.70K$ 114.70K $ 114.70K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LeemonHead הוא $ 114.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEEMON הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.70K.