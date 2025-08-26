עוד על LEDGER

Ledger AI סֵמֶל

Ledger AI מחיר (LEDGER)

1 LEDGER ל USDמחיר חי:

$0.00471654
$0.00471654
-3.00%1D
USD
Ledger AI (LEDGER) טבלת מחירים חיה
Ledger AI (LEDGER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00458211
24 שעות נמוך
$ 0.00505709
גבוה 24 שעות

$ 0.00458211
$ 0.00505709
$ 0.00747007
$ 0.00087522
+0.51%

-3.03%

+32.71%

+32.71%

Ledger AI (LEDGER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00470903. במהלך 24 השעות האחרונות, LEDGER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00458211 לבין שיא של $ 0.00505709, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEDGERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00747007, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00087522.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEDGER השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -3.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ledger AI (LEDGER) מידע שוק

$ 10.12M
--
$ 14.76M
2.15B
3,141,592,654.0
שווי השוק הנוכחי של Ledger AI הוא $ 10.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEDGER הוא 2.15B, עם היצע כולל של 3141592654.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.76M.

Ledger AI (LEDGER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ledger AIל USDהיה $ -0.000147546380861802.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLedger AI ל USDהיה . $ +0.0027989391.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLedger AI ל USDהיה $ +0.0158269561.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ledger AIל USDהיה $ +0.0035997188658158074.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000147546380861802-3.03%
30 ימים$ +0.0027989391+59.44%
60 ימים$ +0.0158269561+336.10%
90 ימים$ +0.0035997188658158074+324.50%

מה זהLedger AI (LEDGER)

LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.

Ledger AI (LEDGER) משאב

האתר הרשמי

Ledger AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ledger AI (LEDGER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ledger AI (LEDGER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ledger AI.

בדוק את Ledger AI תחזית המחיר עכשיו‏!

LEDGER למטבעות מקומיים

Ledger AI (LEDGER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ledger AI (LEDGER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LEDGER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ledger AI (LEDGER)

כמה שווה Ledger AI (LEDGER) היום?
החי LEDGERהמחיר ב USD הוא 0.00470903 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LEDGER ל USD?
המחיר הנוכחי של LEDGER ל USD הוא $ 0.00470903. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ledger AI?
שווי השוק של LEDGER הוא $ 10.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LEDGER?
ההיצע במחזור של LEDGER הוא 2.15B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LEDGER?
‏‏LEDGER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00747007 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LEDGER?
LEDGER ‏‏רשם מחירATL של 0.00087522 USD.
מהו נפח המסחר של LEDGER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LEDGER הוא -- USD.
האם LEDGER יעלה השנה?
LEDGER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LEDGER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.