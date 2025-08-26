Ledger AI (LEDGER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00458211 $ 0.00458211 $ 0.00458211 24 שעות נמוך $ 0.00505709 $ 0.00505709 $ 0.00505709 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00458211$ 0.00458211 $ 0.00458211 גבוה 24 שעות $ 0.00505709$ 0.00505709 $ 0.00505709 שיא כל הזמנים $ 0.00747007$ 0.00747007 $ 0.00747007 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00087522$ 0.00087522 $ 0.00087522 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.51% שינוי מחיר (1D) -3.03% שינוי מחיר (7D) +32.71% שינוי מחיר (7D) +32.71%

Ledger AI (LEDGER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00470903. במהלך 24 השעות האחרונות, LEDGER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00458211 לבין שיא של $ 0.00505709, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEDGERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00747007, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00087522.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEDGER השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -3.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ledger AI (LEDGER) מידע שוק

שווי שוק $ 10.12M$ 10.12M $ 10.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.76M$ 14.76M $ 14.76M אספקת מחזור 2.15B 2.15B 2.15B אספקה כוללת 3,141,592,654.0 3,141,592,654.0 3,141,592,654.0

שווי השוק הנוכחי של Ledger AI הוא $ 10.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEDGER הוא 2.15B, עם היצע כולל של 3141592654.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.76M.