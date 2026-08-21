LayerX מחיר היום

מחיר LayerX (LX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LX ל USD הוא $ 0 לכל LX.

LayerX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 760,659, עם היצע במחזור של 10.00B LX. ב‑24 השעות האחרונות, LX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04623739, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LX נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו -5.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LayerX (LX) מידע שוק

שווי שוק $ 760.66K$ 760.66K $ 760.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 760.66K$ 760.66K $ 760.66K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LayerX הוא $ 760.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LX הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 760.66K.