Kwenta מחיר היום

מחיר Kwenta (KWENTA) בזמן אמת היום הוא $ 11.96, עם שינוי של 5.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KWENTA ל USD הוא $ 11.96 לכל KWENTA.

Kwenta כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,347,729, עם היצע במחזור של 532.38K KWENTA. ב‑24 השעות האחרונות, KWENTA סחר בין $ 11.51 (נמוך) ל $ 12.65 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 790.99, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 6.88.

ביצועים לטווח קצר, KWENTA נע ב +0.78% בשעה האחרונה ו -18.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kwenta (KWENTA) מידע שוק

שווי שוק $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.51M$ 9.51M $ 9.51M אספקת מחזור 532.38K 532.38K 532.38K אספקה כוללת 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

