Krypton DAO (KRD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00976396 $ 0.00976396 $ 0.00976396 24 שעות נמוך $ 0.01046745 $ 0.01046745 $ 0.01046745 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00976396$ 0.00976396 $ 0.00976396 גבוה 24 שעות $ 0.01046745$ 0.01046745 $ 0.01046745 שיא כל הזמנים $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00973175$ 0.00973175 $ 0.00973175 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.64% שינוי מחיר (1D) -4.41% שינוי מחיר (7D) -10.54% שינוי מחיר (7D) -10.54%

Krypton DAO (KRD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00970803. במהלך 24 השעות האחרונות, KRD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00976396 לבין שיא של $ 0.01046745, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KRDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00973175.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KRD השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -4.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Krypton DAO (KRD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.70M$ 97.70M $ 97.70M אספקת מחזור 102.46M 102.46M 102.46M אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Krypton DAO הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KRD הוא 102.46M, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.70M.