Krypton DAO סֵמֶל

Krypton DAO מחיר (KRD)

לא רשום

1 KRD ל USDמחיר חי:

$0.00970803
$0.00970803
-4.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Krypton DAO (KRD) טבלת מחירים חיה
Krypton DAO (KRD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00976396
$ 0.00976396
24 שעות נמוך
$ 0.01046745
$ 0.01046745
גבוה 24 שעות

$ 0.00976396
$ 0.00976396

$ 0.01046745
$ 0.01046745

$ 4.1
$ 4.1

$ 0.00973175
$ 0.00973175

-0.64%

-4.41%

-10.54%

-10.54%

Krypton DAO (KRD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00970803. במהלך 24 השעות האחרונות, KRD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00976396 לבין שיא של $ 0.01046745, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KRDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00973175.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KRD השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -4.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Krypton DAO (KRD) מידע שוק

$ 1.00M
$ 1.00M

--
--

$ 97.70M
$ 97.70M

102.46M
102.46M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Krypton DAO הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KRD הוא 102.46M, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.70M.

Krypton DAO (KRD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Krypton DAOל USDהיה $ -0.000448324748832623.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKrypton DAO ל USDהיה . $ -0.0035158863.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKrypton DAO ל USDהיה $ -0.0051522728.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Krypton DAOל USDהיה $ -0.032539383246150105.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000448324748832623-4.41%
30 ימים$ -0.0035158863-36.21%
60 ימים$ -0.0051522728-53.07%
90 ימים$ -0.032539383246150105-77.02%

מה זהKrypton DAO (KRD)

The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance.

Krypton DAO (KRD) משאב

האתר הרשמי

Krypton DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Krypton DAO (KRD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Krypton DAO (KRD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Krypton DAO.

בדוק את Krypton DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

KRD למטבעות מקומיים

Krypton DAO (KRD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Krypton DAO (KRD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KRD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Krypton DAO (KRD)

כמה שווה Krypton DAO (KRD) היום?
החי KRDהמחיר ב USD הוא 0.00970803 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KRD ל USD?
המחיר הנוכחי של KRD ל USD הוא $ 0.00970803. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Krypton DAO?
שווי השוק של KRD הוא $ 1.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KRD?
ההיצע במחזור של KRD הוא 102.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KRD?
‏‏KRD השיג מחיר שיא (ATH) של 4.1 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KRD?
KRD ‏‏רשם מחירATL של 0.00973175 USD.
מהו נפח המסחר של KRD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KRD הוא -- USD.
האם KRD יעלה השנה?
KRD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KRD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
