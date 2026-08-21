KRYLL מחיר היום

מחיר KRYLL (KRL) בזמן אמת היום הוא $ 0.132661, עם שינוי של 3.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KRL ל USD הוא $ 0.132661 לכל KRL.

KRYLL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,338,389, עם היצע במחזור של 40.25M KRL. ב‑24 השעות האחרונות, KRL סחר בין $ 0.127222 (נמוך) ל $ 0.133149 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.75, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00474521.

ביצועים לטווח קצר, KRL נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +8.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 139.92K.

KRYLL (KRL) מידע שוק

שווי שוק $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M נפח (24 שעות) $ 139.92K$ 139.92K $ 139.92K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M אספקת מחזור 40.25M 40.25M 40.25M אספקה כוללת 49,417,348.0 49,417,348.0 49,417,348.0

שווי השוק הנוכחי של KRYLL הוא $ 5.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 139.92K. ההיצע במחזור של KRL הוא 40.25M, עם היצע כולל של 49417348.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.55M.