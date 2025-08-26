KRWO (KRWO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -1.81% שינוי מחיר (7D) -1.36% שינוי מחיר (7D) -1.36%

KRWO (KRWO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KRWO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KRWOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KRWO השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -1.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KRWO (KRWO) מידע שוק

שווי שוק $ 142.38K$ 142.38K $ 142.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 142.38K$ 142.38K $ 142.38K אספקת מחזור 201.84M 201.84M 201.84M אספקה כוללת 201,840,000.0 201,840,000.0 201,840,000.0

שווי השוק הנוכחי של KRWO הוא $ 142.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KRWO הוא 201.84M, עם היצע כולל של 201840000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.38K.