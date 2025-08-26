Krex (KREX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.91% שינוי מחיר (1D) +3.80% שינוי מחיר (7D) +2.17% שינוי מחיר (7D) +2.17%

Krex (KREX) מידע שוק

שווי שוק $ 324.82K$ 324.82K $ 324.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 324.82K$ 324.82K $ 324.82K אספקת מחזור 21.00B 21.00B 21.00B אספקה כוללת 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

