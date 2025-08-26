עוד על KREX

Krex סֵמֶל

Krex מחיר (KREX)

לא רשום

1 KREX ל USDמחיר חי:

--
----
+4.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Krex (KREX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:18:41 (UTC+8)

Krex (KREX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

+3.80%

+2.17%

+2.17%

Krex (KREX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KREX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KREXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KREX השתנה ב +0.91% במהלך השעה האחרונה, +3.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Krex (KREX) מידע שוק

$ 324.82K
$ 324.82K$ 324.82K

--
----

$ 324.82K
$ 324.82K$ 324.82K

21.00B
21.00B 21.00B

21,000,000,000.0
21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Krex הוא $ 324.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KREX הוא 21.00B, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 324.82K.

Krex (KREX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Krexל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKrex ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKrex ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Krexל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.80%
30 ימים$ 0-3.89%
60 ימים$ 0+22.68%
90 ימים$ 0--

מה זהKrex (KREX)

The Krex Project is a groundbreaking fusion of storytelling, cryptocurrency, and advanced blockchain technology, designed to revolutionize the way we view digital ecosystems. At its core, it blends a vibrant fictional narrative with real-world crypto innovation, creating a unique and engaging platform for investors and enthusiasts alike. Key Highlights: The Visionary Leader – Krex: Krex, a half-human, half-reptile cryptographer, is the central figure of this project. His mission? To secure the Kaspa blockchain while empowering the crypto community through innovation, inclusivity, and unparalleled opportunities. KREX Token: The project is anchored by the KREX Token, a revolutionary asset built on the KRC-20 network. It offers not just wealth-building opportunities but also unique perks like digital superpowers, exclusive club memberships, and access to special features on the Kasparex platform. Kasparex Ecosystem: A hub for creativity and growth, Kasparex.com is the ultimate platform for: Launching new tokens tied to the ongoing story. Supporting community-driven initiatives. Offering tools for project creation and collaboration. Dynamic Narrative: The project introduces a story-driven approach where every token, character, and feature is part of a larger narrative called "Krex's Chronicles". Investors not only benefit financially but also become part of an evolving tale within Kaspaland, making the experience immersive and rewarding. XEN-B Club: An exclusive group for the most loyal and high-net-worth investors, offering unparalleled networking opportunities and access to premium features, airdrops, and decision-making in the Kasparex ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Krexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Krex (KREX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Krex (KREX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Krex.

בדוק את Krex תחזית המחיר עכשיו‏!

KREX למטבעות מקומיים

Krex (KREX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Krex (KREX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KREX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Krex (KREX)

כמה שווה Krex (KREX) היום?
החי KREXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KREX ל USD?
המחיר הנוכחי של KREX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Krex?
שווי השוק של KREX הוא $ 324.82K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KREX?
ההיצע במחזור של KREX הוא 21.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KREX?
‏‏KREX השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KREX?
KREX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KREX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KREX הוא -- USD.
האם KREX יעלה השנה?
KREX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KREX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:18:41 (UTC+8)

