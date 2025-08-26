Koto (KOTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02250822$ 0.02250822 $ 0.02250822 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.67% שינוי מחיר (1D) +7.27% שינוי מחיר (7D) +5.17% שינוי מחיר (7D) +5.17%

Koto (KOTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KOTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02250822, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOTO השתנה ב -0.67% במהלך השעה האחרונה, +7.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Koto (KOTO) מידע שוק

שווי שוק $ 458.01K$ 458.01K $ 458.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 458.01K$ 458.01K $ 458.01K אספקת מחזור 995.00M 995.00M 995.00M אספקה כוללת 994,999,986.45 994,999,986.45 994,999,986.45

שווי השוק הנוכחי של Koto הוא $ 458.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOTO הוא 995.00M, עם היצע כולל של 994999986.45. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 458.01K.