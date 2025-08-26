Koi (KOI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00148415 $ 0.00148415 $ 0.00148415 24 שעות נמוך $ 0.00159636 $ 0.00159636 $ 0.00159636 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00148415$ 0.00148415 $ 0.00148415 גבוה 24 שעות $ 0.00159636$ 0.00159636 $ 0.00159636 שיא כל הזמנים $ 0.091699$ 0.091699 $ 0.091699 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00104874$ 0.00104874 $ 0.00104874 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -4.43% שינוי מחיר (7D) -2.62% שינוי מחיר (7D) -2.62%

Koi (KOI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00151895. במהלך 24 השעות האחרונות, KOI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00148415 לבין שיא של $ 0.00159636, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.091699, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00104874.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOI השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -4.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Koi (KOI) מידע שוק

שווי שוק $ 757.85K$ 757.85K $ 757.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Koi הוא $ 757.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOI הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.