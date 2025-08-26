KOGE (KOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 47.86 $ 47.86 $ 47.86 24 שעות נמוך $ 48.16 $ 48.16 $ 48.16 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 47.86$ 47.86 $ 47.86 גבוה 24 שעות $ 48.16$ 48.16 $ 48.16 שיא כל הזמנים $ 76.94$ 76.94 $ 76.94 המחיר הנמוך ביותר $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.11% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) -0.04% שינוי מחיר (7D) -0.04%

KOGE (KOGE) המחיר בזמן אמת של הוא $48. במהלך 24 השעות האחרונות, KOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 47.86 לבין שיא של $ 48.16, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 76.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.19.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOGE השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KOGE (KOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 162.26M$ 162.26M $ 162.26M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 162.26M$ 162.26M $ 162.26M אספקת מחזור 3.38M 3.38M 3.38M אספקה כוללת 3,379,999.52 3,379,999.52 3,379,999.52

שווי השוק הנוכחי של KOGE הוא $ 162.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOGE הוא 3.38M, עם היצע כולל של 3379999.52. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 162.26M.