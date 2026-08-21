Klef מחיר היום

מחיר Klef (KLEF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KLEF ל USD הוא $ 0 לכל KLEF.

Klef כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 58,041, עם היצע במחזור של 999.97M KLEF. ב‑24 השעות האחרונות, KLEF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KLEF נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו -10.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Klef (KLEF) מידע שוק

שווי שוק $ 58.04K$ 58.04K $ 58.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.04K$ 58.04K $ 58.04K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,969,263.184271 999,969,263.184271 999,969,263.184271

שווי השוק הנוכחי של Klef הוא $ 58.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KLEF הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999969263.184271. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.04K.