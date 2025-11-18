Kled AI מחיר היום

מחיר Kled AI (KLED) בזמן אמת היום הוא $ 0.02315337, עם שינוי של 13.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KLED ל USD הוא $ 0.02315337 לכל KLED.

Kled AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,146,546, עם היצע במחזור של 999.81M KLED. ב‑24 השעות האחרונות, KLED סחר בין $ 0.02146766 (נמוך) ל $ 0.02713585 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.055581, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00180339.

ביצועים לטווח קצר, KLED נע ב +1.45% בשעה האחרונה ו -25.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kled AI (KLED) מידע שוק

שווי שוק $ 23.15M$ 23.15M $ 23.15M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.15M$ 23.15M $ 23.15M אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M אספקה כוללת 999,811,231.9853867 999,811,231.9853867 999,811,231.9853867

שווי השוק הנוכחי של Kled AI הוא $ 23.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KLED הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999811231.9853867. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.15M.