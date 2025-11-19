Kled AI (KLED) תחזית מחיר (USD)

קבל Kled AI תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה KLED יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Kled AI % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Kled AI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Kled AI (KLED) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Kled AI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.024068 בשנת 2025. Kled AI (KLED) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Kled AI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.025272 בשנת 2026. Kled AI (KLED) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של KLED הוא $ 0.026535 עם 10.25% שיעור צמיחה. Kled AI (KLED) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של KLED הוא $ 0.027862 עם 15.76% שיעור צמיחה. Kled AI (KLED) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של KLED הוא $ 0.029255 עם 21.55% שיעור צמיחה. Kled AI (KLED) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KLED הוא $ 0.030718 עם 27.63% שיעור צמיחה. Kled AI (KLED) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Kled AI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.050037. Kled AI (KLED) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Kled AI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.081505. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.024068 0.00%

2026 $ 0.025272 5.00%

2027 $ 0.026535 10.25%

2028 $ 0.027862 15.76%

2029 $ 0.029255 21.55%

2030 $ 0.030718 27.63%

2031 $ 0.032254 34.01%

2032 $ 0.033867 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.035560 47.75%

2034 $ 0.037338 55.13%

2035 $ 0.039205 62.89%

2036 $ 0.041165 71.03%

2037 $ 0.043224 79.59%

2038 $ 0.045385 88.56%

2039 $ 0.047654 97.99%

2040 $ 0.050037 107.89% הצג עוד לטווח קצר Kled AI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.024068 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.024072 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.024091 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.024167 0.41% Kled AI (KLED) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורKLEDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.024068 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Kled AI (KLED) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורKLED , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.024072 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Kled AI (KLED) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורKLED , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.024091 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Kled AI (KLED) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKLED הוא $0.024167 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Kled AI מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 24.06M$ 24.06M $ 24.06M אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר KLED העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, KLED יש כמות במעגל של 999.81M ושווי שוק כולל של $ 24.06M. צפה KLED במחיר חי

Kled AI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKled AIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKled AI הוא 0.024068USD. היצע במחזור של Kled AI(KLED) הוא 999.81M KLED , מה שמעניק לו שווי שוק של $24,064,296 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -5.57% $ -0.001419 $ 0.027370 $ 0.021467

7 ימים -17.42% $ -0.004194 $ 0.033953 $ 0.021975

30 ימים -26.94% $ -0.006484 $ 0.033953 $ 0.021975 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Kled AI הראה תנועת מחירים של $-0.001419 , המשקפת -5.57% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Kled AI נסחר בשיא של $0.033953 ושפל של $0.021975 . נרשם שינוי במחיר של -17.42% . מגמה אחרונה זו מציגה אתKLED הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Kled AI חווה -26.94% שינוי, המשקף בערך $-0.006484 לערכו. זה מצביע על כך ש KLED עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Kled AI (KLED) מודול חיזוי מחיר עובד? Kled AI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KLEDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKled AI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KLED , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Kled AI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKLED . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKLED כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Kled AI.

מדוע KLED חיזוי מחירים חשוב?

KLED תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

