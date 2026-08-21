Kinetiq מחיר היום

מחיר Kinetiq (KNTQ) בזמן אמת היום הוא $ 0.146577, עם שינוי של 3.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KNTQ ל USD הוא $ 0.146577 לכל KNTQ.

Kinetiq כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,399,244, עם היצע במחזור של 275.48M KNTQ. ב‑24 השעות האחרונות, KNTQ סחר בין $ 0.136251 (נמוך) ל $ 0.148756 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.376888, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03578417.

ביצועים לטווח קצר, KNTQ נע ב -1.15% בשעה האחרונה ו +23.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.35M.

Kinetiq (KNTQ) מידע שוק

שווי שוק $ 40.40M$ 40.40M $ 40.40M נפח (24 שעות) $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 146.65M$ 146.65M $ 146.65M אספקת מחזור 275.48M 275.48M 275.48M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kinetiq הוא $ 40.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.35M. ההיצע במחזור של KNTQ הוא 275.48M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.65M.