KI (XKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.506661$ 0.506661 $ 0.506661 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.84% שינוי מחיר (1D) -5.92% שינוי מחיר (7D) -5.34% שינוי מחיר (7D) -5.34%

KI (XKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.506661, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XKI השתנה ב +0.84% במהלך השעה האחרונה, -5.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KI (XKI) מידע שוק

שווי שוק $ 339.84K$ 339.84K $ 339.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 522.68K$ 522.68K $ 522.68K אספקת מחזור 615.17M 615.17M 615.17M אספקה כוללת 946,143,121.0 946,143,121.0 946,143,121.0

שווי השוק הנוכחי של KI הוא $ 339.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XKI הוא 615.17M, עם היצע כולל של 946143121.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 522.68K.