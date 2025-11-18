KEVIN מחיר היום

מחיר KEVIN (KEVIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002032, עם שינוי של 7.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KEVIN ל USD הוא $ 0.00002032 לכל KEVIN.

KEVIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,725.73, עם היצע במחזור של 970.67M KEVIN. ב‑24 השעות האחרונות, KEVIN סחר בין $ 0.00002022 (נמוך) ל $ 0.00002208 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000332, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002022.

ביצועים לטווח קצר, KEVIN נע ב -- בשעה האחרונה ו -30.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KEVIN (KEVIN) מידע שוק

שווי שוק $ 19.73K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.73K אספקת מחזור 970.67M אספקה כוללת 970,667,016.8933665

