KANSTAR ($KANSTAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -5.10% שינוי מחיר (7D) +4.39% שינוי מחיר (7D) +4.39%

KANSTAR ($KANSTAR) מידע שוק

שווי שוק $ 129.59K$ 129.59K $ 129.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 129.59K$ 129.59K $ 129.59K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

