Kamabla (KAMABLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00170002
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) +10.54%

Kamabla (KAMABLA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KAMABLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAMABLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00170002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAMABLA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kamabla (KAMABLA) מידע שוק

שווי שוק $ 30.75K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.75K
אספקת מחזור 877.63M
אספקה כוללת 877,634,489.1051298

שווי השוק הנוכחי של Kamabla הוא $ 30.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAMABLA הוא 877.63M, עם היצע כולל של 877634489.1051298. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.75K.