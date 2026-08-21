JUNO מחיר היום

מחיר JUNO (JUNO) בזמן אמת היום הוא $ 0.02469005, עם שינוי של 14.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JUNO ל USD הוא $ 0.02469005 לכל JUNO.

JUNO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,963,091, עם היצע במחזור של 79.51M JUNO. ב‑24 השעות האחרונות, JUNO סחר בין $ 0.02144565 (נמוך) ל $ 0.0272898 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 45.74, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JUNO נע ב -0.89% בשעה האחרונה ו +18.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 28.39K.

JUNO (JUNO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M נפח (24 שעות) $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M אספקת מחזור 79.51M 79.51M 79.51M אספקה כוללת 105,634,214.31628 105,634,214.31628 105,634,214.31628

שווי השוק הנוכחי של JUNO הוא $ 1.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.39K. ההיצע במחזור של JUNO הוא 79.51M, עם היצע כולל של 105634214.31628. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.61M.