Jefe (JEFE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01006126 גבוה 24 שעות $ 0.01096821 שיא כל הזמנים $ 1.1 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.61% שינוי מחיר (1D) -2.64% שינוי מחיר (7D) -1.41%

Jefe (JEFE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01061915. במהלך 24 השעות האחרונות, JEFE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01006126 לבין שיא של $ 0.01096821, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JEFEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JEFE השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -2.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jefe (JEFE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.62T אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Jefe הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JEFE הוא 0.00, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.62T.