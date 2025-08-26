Jefe מחיר (JEFE)
Jefe (JEFE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01061915. במהלך 24 השעות האחרונות, JEFE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01006126 לבין שיא של $ 0.01096821, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JEFEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, JEFE השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -2.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Jefe הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JEFE הוא 0.00, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.62T.
במהלך היום, השינוי במחיר של Jefeל USDהיה $ -0.00028887921302431.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJefe ל USDהיה . $ +0.0004795310.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJefe ל USDהיה $ +0.0001521140.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Jefeל USDהיה $ +0.0097064391151284439.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00028887921302431
|-2.64%
|30 ימים
|$ +0.0004795310
|+4.52%
|60 ימים
|$ +0.0001521140
|+1.43%
|90 ימים
|$ +0.0097064391151284439
|+1,063.47%
JEFE TOKEN is a premier gaming platform in the world of cryptocurrency, leveraging the power of NFTs with unparalleled utility in Play 2 Earn and Burn games within the ever-evolving Metaverse. Our platform offers cutting-edge virtual reality and mobile gaming experiences that truly push the limits of what is possible. At the heart of our platform is our vibrant community of $JEFES. These holders not only have a significant stake in the token, but are also uniquely represented in the games through JEFE NFT Avatars. Join our community today to experience the thrill of immersive gaming and cutting-edge blockchain technology, all in one incredible JEFE SOCIETY. Welcome to the JEFE TOKEN NFT Collection, where you can find a wide variety of unique skins, wearables, avatars, land, accessories, and more. Our NFTs are assigned to different missions and challenges within the $JEFE ecosystem of games, and serve as your representation in the Metaverse and gaming-blockchain NFT games. FOUR MAJOR ELEMENTS THAT WE OFFER: Video Game Development Virtual Reality NFT Art Blockchain Technology SETTING THE MOOD WITH JEFE SOCIETY Our fusion of art and blockchain technology has resulted in the creation of JEFE NFTs, which are tokens bounded to images, video & music, that can be played in our games where you can learn & have fun competing with other JEFES from all over the world. As a JEFE TOKEN holder, you're eligible for a unique FREE NFT mint of your unique avatar. All you have to do is contribute to the JEFE SOCIETY. TAX STRUCTURE Tax Structure: We are tax free.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.