Jambo מחיר היום

מחיר Jambo (J) בזמן אמת היום הוא $ 0.03765056, עם שינוי של 1.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ J ל USD הוא $ 0.03765056 לכל J.

Jambo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,076,237, עם היצע במחזור של 161.01M J. ב‑24 השעות האחרונות, J סחר בין $ 0.03563545 (נמוך) ל $ 0.04127942 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.910484, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03529949.

ביצועים לטווח קצר, J נע ב -1.34% בשעה האחרונה ו -12.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Jambo (J) מידע שוק

שווי שוק $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.74M$ 37.74M $ 37.74M אספקת מחזור 161.01M 161.01M 161.01M אספקה כוללת 999,999,711.4895982 999,999,711.4895982 999,999,711.4895982

שווי השוק הנוכחי של Jambo הוא $ 6.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של J הוא 161.01M, עם היצע כולל של 999999711.4895982. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.74M.