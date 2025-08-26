ItronixAI (ITXS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0014656$ 0.0014656 $ 0.0014656 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.92% שינוי מחיר (7D) -2.24% שינוי מחיר (7D) -2.24%

ItronixAI (ITXS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ITXS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITXSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0014656, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITXS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ItronixAI (ITXS) מידע שוק

שווי שוק $ 18.68K$ 18.68K $ 18.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.68K$ 18.68K $ 18.68K אספקת מחזור 999.82M 999.82M 999.82M אספקה כוללת 999,821,092.3847609 999,821,092.3847609 999,821,092.3847609

שווי השוק הנוכחי של ItronixAI הוא $ 18.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITXS הוא 999.82M, עם היצע כולל של 999821092.3847609. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.68K.