iota (SN9) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 6.56 $ 6.56 $ 6.56 24 שעות נמוך $ 7.51 $ 7.51 $ 7.51 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 6.56$ 6.56 $ 6.56 גבוה 24 שעות $ 7.51$ 7.51 $ 7.51 שיא כל הזמנים $ 20.55$ 20.55 $ 20.55 המחיר הנמוך ביותר $ 6.58$ 6.58 $ 6.58 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.57% שינוי מחיר (1D) -12.40% שינוי מחיר (7D) -35.47% שינוי מחיר (7D) -35.47%

iota (SN9) המחיר בזמן אמת של הוא $6.56. במהלך 24 השעות האחרונות, SN9 נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.56 לבין שיא של $ 7.51, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN9השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.58.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN9 השתנה ב -1.57% במהלך השעה האחרונה, -12.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

iota (SN9) מידע שוק

שווי שוק $ 13.85M$ 13.85M $ 13.85M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.85M$ 13.85M $ 13.85M אספקת מחזור 2.11M 2.11M 2.11M אספקה כוללת 2,106,209.667002835 2,106,209.667002835 2,106,209.667002835

שווי השוק הנוכחי של iota הוא $ 13.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN9 הוא 2.11M, עם היצע כולל של 2106209.667002835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.85M.