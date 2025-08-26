INU (INU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00007831 $ 0.00007831 $ 0.00007831 24 שעות נמוך $ 0.00009804 $ 0.00009804 $ 0.00009804 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00007831$ 0.00007831 $ 0.00007831 גבוה 24 שעות $ 0.00009804$ 0.00009804 $ 0.00009804 שיא כל הזמנים $ 0.00589313$ 0.00589313 $ 0.00589313 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003033$ 0.00003033 $ 0.00003033 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) -14.33% שינוי מחיר (7D) -17.92% שינוי מחיר (7D) -17.92%

INU (INU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00008393. במהלך 24 השעות האחרונות, INU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00007831 לבין שיא של $ 0.00009804, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00589313, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003033.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INU השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -14.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INU (INU) מידע שוק

שווי שוק $ 83.86K$ 83.86K $ 83.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.86K$ 83.86K $ 83.86K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,878,495.86 999,878,495.86 999,878,495.86

שווי השוק הנוכחי של INU הוא $ 83.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INU הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999878495.86. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.86K.