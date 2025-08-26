Insula (ISLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01487678 גבוה 24 שעות $ 0.01585858 שיא כל הזמנים $ 3.1 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00259618 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.16% שינוי מחיר (1D) -3.24% שינוי מחיר (7D) -1.66%

Insula (ISLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01526399. במהלך 24 השעות האחרונות, ISLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01487678 לבין שיא של $ 0.01585858, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00259618.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISLA השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -3.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Insula (ISLA) מידע שוק

שווי שוק $ 13.92K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.68K אספקת מחזור 908.50K אספקה כוללת 958,176.0013771977

שווי השוק הנוכחי של Insula הוא $ 13.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISLA הוא 908.50K, עם היצע כולל של 958176.0013771977. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.68K.