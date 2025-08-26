Infinity (8) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01459634$ 0.01459634 $ 0.01459634 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.00% שינוי מחיר (1D) -3.71% שינוי מחיר (7D) -1.74% שינוי מחיר (7D) -1.74%

Infinity (8) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 8 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 8השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01459634, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 8 השתנה ב +1.00% במהלך השעה האחרונה, -3.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinity (8) מידע שוק

שווי שוק $ 48.73K$ 48.73K $ 48.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.73K$ 48.73K $ 48.73K אספקת מחזור 88.89M 88.89M 88.89M אספקה כוללת 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

שווי השוק הנוכחי של Infinity הוא $ 48.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 8 הוא 88.89M, עם היצע כולל של 88888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.73K.