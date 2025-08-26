InfinitiCoin (INCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01070918 $ 0.01070918 $ 0.01070918 24 שעות נמוך $ 0.01085467 $ 0.01085467 $ 0.01085467 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01070918$ 0.01070918 $ 0.01070918 גבוה 24 שעות $ 0.01085467$ 0.01085467 $ 0.01085467 שיא כל הזמנים $ 0.02101208$ 0.02101208 $ 0.02101208 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00838394$ 0.00838394 $ 0.00838394 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.19% שינוי מחיר (1D) +0.22% שינוי מחיר (7D) +1.29% שינוי מחיר (7D) +1.29%

InfinitiCoin (INCO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0108457. במהלך 24 השעות האחרונות, INCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01070918 לבין שיא של $ 0.01085467, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02101208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00838394.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INCO השתנה ב +1.19% במהלך השעה האחרונה, +0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

InfinitiCoin (INCO) מידע שוק

שווי שוק $ 10.85M$ 10.85M $ 10.85M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.85M$ 10.85M $ 10.85M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של InfinitiCoin הוא $ 10.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INCO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.85M.