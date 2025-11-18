InfiniteHash מחיר היום

מחיר InfiniteHash (SN89) בזמן אמת היום הוא $ 1.34, עם שינוי של 3.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN89 ל USD הוא $ 1.34 לכל SN89.

InfiniteHash כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,919,359, עם היצע במחזור של 2.18M SN89. ב‑24 השעות האחרונות, SN89 סחר בין $ 1.29 (נמוך) ל $ 1.39 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 8.9, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.082.

ביצועים לטווח קצר, SN89 נע ב +1.60% בשעה האחרונה ו -20.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

InfiniteHash (SN89) מידע שוק

שווי שוק $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M אספקת מחזור 2.18M 2.18M 2.18M אספקה כוללת 2,184,129.806022314 2,184,129.806022314 2,184,129.806022314

שווי השוק הנוכחי של InfiniteHash הוא $ 2.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN89 הוא 2.18M, עם היצע כולל של 2184129.806022314. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.92M.