מחיר Inbox (INBOX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00021636, עם שינוי של 3.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INBOX ל USD הוא $ 0.00021636 לכל INBOX.

Inbox כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 216,319, עם היצע במחזור של 999.90M INBOX. ב‑24 השעות האחרונות, INBOX סחר בין $ 0.00020439 (נמוך) ל $ 0.00023054 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00195214, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00020439.

ביצועים לטווח קצר, INBOX נע ב +0.23% בשעה האחרונה ו -29.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Inbox (INBOX) מידע שוק

שווי שוק $ 216.32K$ 216.32K $ 216.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 216.32K$ 216.32K $ 216.32K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,898,512.684524 999,898,512.684524 999,898,512.684524

