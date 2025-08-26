Impossible Finance (IF) מידע על מחיר (USD)

Impossible Finance (IF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00710043. במהלך 24 השעות האחרונות, IF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00701977 לבין שיא של $ 0.00718945, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00461201.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IF השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -0.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Impossible Finance (IF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Impossible Finance הוא $ 71.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IF הוא 10.09M, עם היצע כולל של 10086744.94743067. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.62K.