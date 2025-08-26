עוד על EARLY

imnotwrongimearly סֵמֶל

imnotwrongimearly מחיר (EARLY)

לא רשום

1 EARLY ל USDמחיר חי:

--
----
-13.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
imnotwrongimearly (EARLY) טבלת מחירים חיה
imnotwrongimearly (EARLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00491202
$ 0.00491202$ 0.00491202

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-13.04%

+1.89%

+1.89%

imnotwrongimearly (EARLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EARLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EARLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00491202, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EARLY השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -13.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

imnotwrongimearly (EARLY) מידע שוק

$ 36.26K
$ 36.26K$ 36.26K

--
----

$ 36.26K
$ 36.26K$ 36.26K

999.45M
999.45M 999.45M

999,453,185.646948
999,453,185.646948 999,453,185.646948

שווי השוק הנוכחי של imnotwrongimearly הוא $ 36.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EARLY הוא 999.45M, עם היצע כולל של 999453185.646948. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.26K.

imnotwrongimearly (EARLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של imnotwrongimearlyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלimnotwrongimearly ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלimnotwrongimearly ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של imnotwrongimearlyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.04%
30 ימים$ 0-9.86%
60 ימים$ 0+12.84%
90 ימים$ 0--

מה זהimnotwrongimearly (EARLY)

Being early in crypto investing can be transformative, offering unique advantages as new technologies and networks emerge. Early adopters in the crypto sphere—those who recognize and invest in promising projects before they gain mainstream traction—often become part of foundational communities. These early communities shape the project’s direction, culture, and utility, providing critical feedback and building trust. Getting in early means higher risk but also the potential for high rewards as the ecosystem matures and gains value. As crypto evolves, being early remains a defining factor in gaining influence and leveraging opportunities.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

imnotwrongimearly (EARLY) משאב

האתר הרשמי

imnotwrongimearlyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה imnotwrongimearly (EARLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות imnotwrongimearly (EARLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור imnotwrongimearly.

בדוק את imnotwrongimearly תחזית המחיר עכשיו‏!

EARLY למטבעות מקומיים

imnotwrongimearly (EARLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של imnotwrongimearly (EARLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EARLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על imnotwrongimearly (EARLY)

כמה שווה imnotwrongimearly (EARLY) היום?
החי EARLYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EARLY ל USD?
המחיר הנוכחי של EARLY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של imnotwrongimearly?
שווי השוק של EARLY הוא $ 36.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EARLY?
ההיצע במחזור של EARLY הוא 999.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EARLY?
‏‏EARLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00491202 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EARLY?
EARLY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EARLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EARLY הוא -- USD.
האם EARLY יעלה השנה?
EARLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EARLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.