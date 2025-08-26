imnotwrongimearly (EARLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00491202$ 0.00491202 $ 0.00491202 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.64% שינוי מחיר (1D) -13.04% שינוי מחיר (7D) +1.89% שינוי מחיר (7D) +1.89%

imnotwrongimearly (EARLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EARLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EARLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00491202, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EARLY השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -13.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 36.26K$ 36.26K $ 36.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.26K$ 36.26K $ 36.26K אספקת מחזור 999.45M 999.45M 999.45M אספקה כוללת 999,453,185.646948 999,453,185.646948 999,453,185.646948

שווי השוק הנוכחי של imnotwrongimearly הוא $ 36.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EARLY הוא 999.45M, עם היצע כולל של 999453185.646948. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.26K.