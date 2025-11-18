Icy מחיר היום

מחיר Icy (ICY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001948, עם שינוי של 3.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ICY ל USD הוא $ 0.00001948 לכל ICY.

Icy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,566.28, עם היצע במחזור של 752.26M ICY. ב‑24 השעות האחרונות, ICY סחר בין $ 0.00001873 (נמוך) ל $ 0.00002021 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00010774, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001873.

ביצועים לטווח קצר, ICY נע ב +1.04% בשעה האחרונה ו -10.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Icy (ICY) מידע שוק

שווי שוק $ 14.57K$ 14.57K $ 14.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.57K$ 14.57K $ 14.57K אספקת מחזור 752.26M 752.26M 752.26M אספקה כוללת 752,255,234.3386946 752,255,234.3386946 752,255,234.3386946

שווי השוק הנוכחי של Icy הוא $ 14.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICY הוא 752.26M, עם היצע כולל של 752255234.3386946. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.57K.