ICON (ICX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.122372 גבוה 24 שעות $ 0.137636 שיא כל הזמנים $ 13.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0.070768 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.78% שינוי מחיר (1D) -9.17% שינוי מחיר (7D) -5.29%

ICON (ICX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.12229. במהלך 24 השעות האחרונות, ICX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.122372 לבין שיא של $ 0.137636, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.070768.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICX השתנה ב -1.78% במהלך השעה האחרונה, -9.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ICON (ICX) מידע שוק

שווי שוק $ 131.31M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 133.13M אספקת מחזור 1.07B אספקה כוללת 1,088,068,149.630588

שווי השוק הנוכחי של ICON הוא $ 131.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICX הוא 1.07B, עם היצע כולל של 1088068149.630588. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.13M.