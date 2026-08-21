HyperSwap מחיר היום

מחיר HyperSwap (SWAP) בזמן אמת היום הוא $ 0.02045157, עם שינוי של 6.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SWAP ל USD הוא $ 0.02045157 לכל SWAP.

HyperSwap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,410,824, עם היצע במחזור של 69.78M SWAP. ב‑24 השעות האחרונות, SWAP סחר בין $ 0.0187351 (נמוך) ל $ 0.02283843 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.158851, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01231935.

ביצועים לטווח קצר, SWAP נע ב +2.50% בשעה האחרונה ו +31.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 27.89K.

HyperSwap (SWAP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M נפח (24 שעות) $ 27.89K$ 27.89K $ 27.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M אספקת מחזור 69.78M 69.78M 69.78M אספקה כוללת 92,971,682.62864485 92,971,682.62864485 92,971,682.62864485

שווי השוק הנוכחי של HyperSwap הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 27.89K. ההיצע במחזור של SWAP הוא 69.78M, עם היצע כולל של 92971682.62864485. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.88M.