HyperHam מחיר היום

מחיר HyperHam (HAM) בזמן אמת היום הוא $ 1.35, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAM ל USD הוא $ 1.35 לכל HAM.

HyperHam כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 69,308, עם היצע במחזור של 51.22K HAM. ב‑24 השעות האחרונות, HAM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.37, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.492252.

ביצועים לטווח קצר, HAM נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.06.

HyperHam (HAM) מידע שוק

שווי שוק $ 69.31K$ 69.31K $ 69.31K נפח (24 שעות) $ 4.06$ 4.06 $ 4.06 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.31K$ 69.31K $ 69.31K אספקת מחזור 51.22K 51.22K 51.22K אספקה כוללת 91,387.20368718349 91,387.20368718349 91,387.20368718349

שווי השוק הנוכחי של HyperHam הוא $ 69.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.06. ההיצע במחזור של HAM הוא 51.22K, עם היצע כולל של 91387.20368718349. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.31K.