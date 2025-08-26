Husky ($HUSKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00004607 $ 0.00004607 $ 0.00004607 24 שעות נמוך $ 0.00005079 $ 0.00005079 $ 0.00005079 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00004607$ 0.00004607 $ 0.00004607 גבוה 24 שעות $ 0.00005079$ 0.00005079 $ 0.00005079 שיא כל הזמנים $ 0.00014588$ 0.00014588 $ 0.00014588 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001982$ 0.00001982 $ 0.00001982 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.16% שינוי מחיר (1D) -7.76% שינוי מחיר (7D) +5.40% שינוי מחיר (7D) +5.40%

Husky ($HUSKY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004684. במהלך 24 השעות האחרונות, $HUSKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00004607 לבין שיא של $ 0.00005079, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $HUSKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00014588, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001982.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $HUSKY השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -7.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Husky ($HUSKY) מידע שוק

שווי שוק $ 46.79K$ 46.79K $ 46.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.79K$ 46.79K $ 46.79K אספקת מחזור 998.93M 998.93M 998.93M אספקה כוללת 998,934,334.803404 998,934,334.803404 998,934,334.803404

שווי השוק הנוכחי של Husky הוא $ 46.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $HUSKY הוא 998.93M, עם היצע כולל של 998934334.803404. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.79K.