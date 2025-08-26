Hunter Token (HNTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02079827$ 0.02079827 $ 0.02079827 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +3.59% שינוי מחיר (7D) +3.59%

Hunter Token (HNTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0011694. במהלך 24 השעות האחרונות, HNTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HNTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02079827, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HNTR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hunter Token (HNTR) מידע שוק

שווי שוק $ 349.65K$ 349.65K $ 349.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M אספקת מחזור 299.00M 299.00M 299.00M אספקה כוללת 955,000,000.0 955,000,000.0 955,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hunter Token הוא $ 349.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HNTR הוא 299.00M, עם היצע כולל של 955000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.