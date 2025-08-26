עוד על HNTR

Hunter Token סֵמֶל

Hunter Token מחיר (HNTR)

לא רשום

1 HNTR ל USDמחיר חי:

$0.0011694
$0.0011694$0.0011694
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Hunter Token (HNTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:59:37 (UTC+8)

Hunter Token (HNTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02079827
$ 0.02079827$ 0.02079827

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.59%

+3.59%

Hunter Token (HNTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0011694. במהלך 24 השעות האחרונות, HNTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HNTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02079827, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HNTR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hunter Token (HNTR) מידע שוק

$ 349.65K
$ 349.65K$ 349.65K

--
----

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

299.00M
299.00M 299.00M

955,000,000.0
955,000,000.0 955,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hunter Token הוא $ 349.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HNTR הוא 299.00M, עם היצע כולל של 955000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.

Hunter Token (HNTR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hunter Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHunter Token ל USDהיה . $ -0.0001949738.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHunter Token ל USDהיה $ -0.0005152971.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hunter Tokenל USDהיה $ -0.0007362158481361176.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0001949738-16.67%
60 ימים$ -0.0005152971-44.06%
90 ימים$ -0.0007362158481361176-38.63%

מה זהHunter Token (HNTR)

Hunter Token (HNTR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Hunter Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hunter Token (HNTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hunter Token (HNTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hunter Token.

בדוק את Hunter Token תחזית המחיר עכשיו‏!

HNTR למטבעות מקומיים

Hunter Token (HNTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hunter Token (HNTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HNTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hunter Token (HNTR)

כמה שווה Hunter Token (HNTR) היום?
החי HNTRהמחיר ב USD הוא 0.0011694 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HNTR ל USD?
המחיר הנוכחי של HNTR ל USD הוא $ 0.0011694. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hunter Token?
שווי השוק של HNTR הוא $ 349.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HNTR?
ההיצע במחזור של HNTR הוא 299.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HNTR?
‏‏HNTR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02079827 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HNTR?
HNTR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HNTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HNTR הוא -- USD.
האם HNTR יעלה השנה?
HNTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HNTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:59:37 (UTC+8)

