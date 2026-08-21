HUMAN Protocol מחיר היום

מחיר HUMAN Protocol (HMT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00145013, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HMT ל USD הוא $ 0.00145013 לכל HMT.

HUMAN Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,450,131, עם היצע במחזור של 1.00B HMT. ב‑24 השעות האחרונות, HMT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.37, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HMT נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.55.

HUMAN Protocol (HMT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M נפח (24 שעות) $ 9.55$ 9.55 $ 9.55 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HUMAN Protocol הוא $ 1.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.55. ההיצע במחזור של HMT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.45M.