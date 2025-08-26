Honkler (HONKLER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.231914 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.52% שינוי מחיר (7D) -4.25%

Honkler (HONKLER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HONKLER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HONKLERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.231914, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HONKLER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Honkler (HONKLER) מידע שוק

שווי שוק $ 57.73K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.73K אספקת מחזור 69.70M אספקה כוללת 69,696,969.0

שווי השוק הנוכחי של Honkler הוא $ 57.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HONKLER הוא 69.70M, עם היצע כולל של 69696969.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.73K.