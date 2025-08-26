Home3 (HTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02100586 $ 0.02100586 $ 0.02100586 24 שעות נמוך $ 0.02327091 $ 0.02327091 $ 0.02327091 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02100586$ 0.02100586 $ 0.02100586 גבוה 24 שעות $ 0.02327091$ 0.02327091 $ 0.02327091 שיא כל הזמנים $ 0.097616$ 0.097616 $ 0.097616 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00769071$ 0.00769071 $ 0.00769071 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -8.87% שינוי מחיר (7D) -6.36% שינוי מחיר (7D) -6.36%

Home3 (HTS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02115859. במהלך 24 השעות האחרונות, HTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02100586 לבין שיא של $ 0.02327091, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.097616, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00769071.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HTS השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -8.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Home3 (HTS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M אספקת מחזור 80.85M 80.85M 80.85M אספקה כוללת 96,500,000.0 96,500,000.0 96,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Home3 הוא $ 1.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HTS הוא 80.85M, עם היצע כולל של 96500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.04M.