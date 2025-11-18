Holdcoin מחיר היום

מחיר Holdcoin (HOLD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001256, עם שינוי של 3.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOLD ל USD הוא $ 0.00001256 לכל HOLD.

Holdcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 125,259, עם היצע במחזור של 10.00B HOLD. ב‑24 השעות האחרונות, HOLD סחר בין $ 0.00001237 (נמוך) ל $ 0.0000133 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00411566, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000601.

ביצועים לטווח קצר, HOLD נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו -11.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Holdcoin (HOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 125.26K$ 125.26K $ 125.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.26K$ 125.26K $ 125.26K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Holdcoin הוא $ 125.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOLD הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.26K.