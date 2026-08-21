Heurist מחיר היום

מחיר Heurist (HEU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00231258, עם שינוי של 4.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HEU ל USD הוא $ 0.00231258 לכל HEU.

Heurist כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 468,057, עם היצע במחזור של 202.40M HEU. ב‑24 השעות האחרונות, HEU סחר בין $ 0.00229176 (נמוך) ל $ 0.00239266 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.461144, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HEU נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +34.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.96K.

Heurist (HEU) מידע שוק

שווי שוק $ 468.06K$ 468.06K $ 468.06K נפח (24 שעות) $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M אספקת מחזור 202.40M 202.40M 202.40M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Heurist הוא $ 468.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.96K. ההיצע במחזור של HEU הוא 202.40M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.31M.