Hercules Token סֵמֶל

Hercules Token מחיר (TORCH)

לא רשום

1 TORCH ל USDמחיר חי:

$0.132901
$0.132901
-11.90%1D
mexc
USD
Hercules Token (TORCH) טבלת מחירים חיה
Hercules Token (TORCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.132682
$ 0.132682
24 שעות נמוך
$ 0.153351
$ 0.153351
גבוה 24 שעות

$ 0.132682
$ 0.132682

$ 0.153351
$ 0.153351

$ 2.41
$ 2.41

$ 0.126459
$ 0.126459

-0.75%

-11.98%

-13.77%

-13.77%

Hercules Token (TORCH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.132901. במהלך 24 השעות האחרונות, TORCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.132682 לבין שיא של $ 0.153351, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TORCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.126459.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TORCH השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -11.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hercules Token (TORCH) מידע שוק

$ 438.31K
$ 438.31K

--
--

$ 1.15M
$ 1.15M

3.30M
3.30M

8,693,828.38546499
8,693,828.38546499

שווי השוק הנוכחי של Hercules Token הוא $ 438.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TORCH הוא 3.30M, עם היצע כולל של 8693828.38546499. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15M.

Hercules Token (TORCH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hercules Tokenל USDהיה $ -0.0180954617590831.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHercules Token ל USDהיה . $ -0.0211840074.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHercules Token ל USDהיה $ -0.0162413527.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hercules Tokenל USDהיה $ -0.09826096835719446.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0180954617590831-11.98%
30 ימים$ -0.0211840074-15.93%
60 ימים$ -0.0162413527-12.22%
90 ימים$ -0.09826096835719446-42.50%

מה זהHercules Token (TORCH)

Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hercules Token (TORCH) משאב

האתר הרשמי

Hercules Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hercules Token (TORCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hercules Token (TORCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hercules Token.

בדוק את Hercules Token תחזית המחיר עכשיו‏!

TORCH למטבעות מקומיים

Hercules Token (TORCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hercules Token (TORCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TORCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hercules Token (TORCH)

כמה שווה Hercules Token (TORCH) היום?
החי TORCHהמחיר ב USD הוא 0.132901 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TORCH ל USD?
המחיר הנוכחי של TORCH ל USD הוא $ 0.132901. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hercules Token?
שווי השוק של TORCH הוא $ 438.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TORCH?
ההיצע במחזור של TORCH הוא 3.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TORCH?
‏‏TORCH השיג מחיר שיא (ATH) של 2.41 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TORCH?
TORCH ‏‏רשם מחירATL של 0.126459 USD.
מהו נפח המסחר של TORCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TORCH הוא -- USD.
האם TORCH יעלה השנה?
TORCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TORCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
