Hercules Token (TORCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.132682 $ 0.132682 $ 0.132682 24 שעות נמוך $ 0.153351 $ 0.153351 $ 0.153351 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.132682$ 0.132682 $ 0.132682 גבוה 24 שעות $ 0.153351$ 0.153351 $ 0.153351 שיא כל הזמנים $ 2.41$ 2.41 $ 2.41 המחיר הנמוך ביותר $ 0.126459$ 0.126459 $ 0.126459 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.75% שינוי מחיר (1D) -11.98% שינוי מחיר (7D) -13.77% שינוי מחיר (7D) -13.77%

Hercules Token (TORCH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.132901. במהלך 24 השעות האחרונות, TORCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.132682 לבין שיא של $ 0.153351, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TORCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.126459.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TORCH השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -11.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hercules Token (TORCH) מידע שוק

שווי שוק $ 438.31K$ 438.31K $ 438.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M אספקת מחזור 3.30M 3.30M 3.30M אספקה כוללת 8,693,828.38546499 8,693,828.38546499 8,693,828.38546499

שווי השוק הנוכחי של Hercules Token הוא $ 438.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TORCH הוא 3.30M, עם היצע כולל של 8693828.38546499. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15M.