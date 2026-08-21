Herald Agent מחיר היום

מחיר Herald Agent (HERALD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HERALD ל USD הוא $ 0 לכל HERALD.

Herald Agent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,448, עם היצע במחזור של 100.00B HERALD. ב‑24 השעות האחרונות, HERALD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HERALD נע ב -1.17% בשעה האחרונה ו +25.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Herald Agent (HERALD) מידע שוק

שווי שוק $ 38.45K$ 38.45K $ 38.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.45K$ 38.45K $ 38.45K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Herald Agent הוא $ 38.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERALD הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.45K.