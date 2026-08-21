Helios Blockchain מחיר היום

מחיר Helios Blockchain (HLS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HLS ל USD הוא $ 0 לכל HLS.

Helios Blockchain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 944,587, עם היצע במחזור של 2.10B HLS. ב‑24 השעות האחרונות, HLS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01323153, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HLS נע ב -- בשעה האחרונה ו +4.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.88.

Helios Blockchain (HLS) מידע שוק

שווי שוק $ 944.59K$ 944.59K $ 944.59K נפח (24 שעות) $ 7.88$ 7.88 $ 7.88 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 946.17K$ 946.17K $ 946.17K אספקת מחזור 2.10B 2.10B 2.10B אספקה כוללת 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Helios Blockchain הוא $ 944.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.88. ההיצע במחזור של HLS הוא 2.10B, עם היצע כולל של 2100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 946.17K.