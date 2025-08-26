HeeeHeee (HEEHEE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00144498 $ 0.00144498 $ 0.00144498 24 שעות נמוך $ 0.00189453 $ 0.00189453 $ 0.00189453 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00144498$ 0.00144498 $ 0.00144498 גבוה 24 שעות $ 0.00189453$ 0.00189453 $ 0.00189453 שיא כל הזמנים $ 0.03346783$ 0.03346783 $ 0.03346783 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0005626$ 0.0005626 $ 0.0005626 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -14.94% שינוי מחיר (7D) -13.05% שינוי מחיר (7D) -13.05%

HeeeHeee (HEEHEE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00156218. במהלך 24 השעות האחרונות, HEEHEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00144498 לבין שיא של $ 0.00189453, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEEHEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03346783, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0005626.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEEHEE השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -14.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HeeeHeee (HEEHEE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M אספקת מחזור 772.61M 772.61M 772.61M אספקה כוללת 772,608,908.69 772,608,908.69 772,608,908.69

שווי השוק הנוכחי של HeeeHeee הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEEHEE הוא 772.61M, עם היצע כולל של 772608908.69. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20M.