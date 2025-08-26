עוד על HEEHEE

HeeeHeee סֵמֶל

HeeeHeee מחיר (HEEHEE)

לא רשום

1 HEEHEE ל USDמחיר חי:

$0.00156218
$0.00156218
-14.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
HeeeHeee (HEEHEE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:44:34 (UTC+8)

HeeeHeee (HEEHEE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00144498
$ 0.00144498
24 שעות נמוך
$ 0.00189453
$ 0.00189453
גבוה 24 שעות

$ 0.00144498
$ 0.00144498

$ 0.00189453
$ 0.00189453

$ 0.03346783
$ 0.03346783

$ 0.0005626
$ 0.0005626

-0.19%

-14.94%

-13.05%

-13.05%

HeeeHeee (HEEHEE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00156218. במהלך 24 השעות האחרונות, HEEHEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00144498 לבין שיא של $ 0.00189453, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEEHEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03346783, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0005626.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEEHEE השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -14.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HeeeHeee (HEEHEE) מידע שוק

$ 1.20M
$ 1.20M

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M

772.61M
772.61M

772,608,908.69
772,608,908.69

שווי השוק הנוכחי של HeeeHeee הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEEHEE הוא 772.61M, עם היצע כולל של 772608908.69. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20M.

HeeeHeee (HEEHEE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של HeeeHeeeל USDהיה $ -0.000274390645616631.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHeeeHeee ל USDהיה . $ -0.0005548255.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHeeeHeee ל USDהיה $ -0.0001591834.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HeeeHeeeל USDהיה $ -0.0005120420693208907.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000274390645616631-14.94%
30 ימים$ -0.0005548255-35.51%
60 ימים$ -0.0001591834-10.18%
90 ימים$ -0.0005120420693208907-24.68%

מה זהHeeeHeee (HEEHEE)

HEEHEE is a community based token on the Solana Network. The primary utility for HEEHEE is building a fun meme community. Through open dialogue, collaboration, and shared enthusiasm, we create an inclusive environment where every voice is heard and valued.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

HeeeHeee (HEEHEE) משאב

האתר הרשמי

HeeeHeeeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HeeeHeee (HEEHEE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HeeeHeee (HEEHEE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HeeeHeee.

בדוק את HeeeHeee תחזית המחיר עכשיו‏!

HEEHEE למטבעות מקומיים

HeeeHeee (HEEHEE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HeeeHeee (HEEHEE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HEEHEE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על HeeeHeee (HEEHEE)

כמה שווה HeeeHeee (HEEHEE) היום?
החי HEEHEEהמחיר ב USD הוא 0.00156218 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HEEHEE ל USD?
המחיר הנוכחי של HEEHEE ל USD הוא $ 0.00156218. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HeeeHeee?
שווי השוק של HEEHEE הוא $ 1.20M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HEEHEE?
ההיצע במחזור של HEEHEE הוא 772.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HEEHEE?
‏‏HEEHEE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03346783 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HEEHEE?
HEEHEE ‏‏רשם מחירATL של 0.0005626 USD.
מהו נפח המסחר של HEEHEE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HEEHEE הוא -- USD.
האם HEEHEE יעלה השנה?
HEEHEE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HEEHEE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:44:34 (UTC+8)

