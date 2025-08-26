עוד על HAWK

HAWK מידע על מחיר

HAWK אתר רשמי

HAWK טוקניומיקה

HAWK תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Hawksight סֵמֶל

Hawksight מחיר (HAWK)

לא רשום

1 HAWK ל USDמחיר חי:

--
----
-11.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Hawksight (HAWK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:30:31 (UTC+8)

Hawksight (HAWK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.261067
$ 0.261067$ 0.261067

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-11.03%

-23.91%

-23.91%

Hawksight (HAWK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HAWK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAWKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.261067, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAWK השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -11.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hawksight (HAWK) מידע שוק

$ 65.90K
$ 65.90K$ 65.90K

--
----

$ 222.45K
$ 222.45K$ 222.45K

1.48B
1.48B 1.48B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hawksight הוא $ 65.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAWK הוא 1.48B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 222.45K.

Hawksight (HAWK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hawksightל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHawksight ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHawksight ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hawksightל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.03%
30 ימים$ 0-23.31%
60 ימים$ 0-55.96%
90 ימים$ 0--

מה זהHawksight (HAWK)

Hawksight makes DeFi accessible to Everyone with 1-click Automated Investments & Yield Farming - on Solana and Terra. Our Yield-generating Indexes enable users to instantly and simultaneously invest and earn profit-optimized yield on both Solana and Terra. Hawksight is backed by Solana Ventures & Terraform Labs. Beyond the DeFi app, Hawksight’s has also incubated several highly-demanded projects to boost utility & demand for $HAWK tokens and its ecosystem expansion, including 1) AI Crypto Chatbot, 2) Twitter Analytics, and 3) DeFi-utility NFT.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hawksight (HAWK) משאב

האתר הרשמי

Hawksightתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hawksight (HAWK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hawksight (HAWK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hawksight.

בדוק את Hawksight תחזית המחיר עכשיו‏!

HAWK למטבעות מקומיים

Hawksight (HAWK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hawksight (HAWK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HAWK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hawksight (HAWK)

כמה שווה Hawksight (HAWK) היום?
החי HAWKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HAWK ל USD?
המחיר הנוכחי של HAWK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hawksight?
שווי השוק של HAWK הוא $ 65.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HAWK?
ההיצע במחזור של HAWK הוא 1.48B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HAWK?
‏‏HAWK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.261067 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HAWK?
HAWK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HAWK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HAWK הוא -- USD.
האם HAWK יעלה השנה?
HAWK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HAWK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:30:31 (UTC+8)

Hawksight (HAWK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.