Hawksight (HAWK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.261067$ 0.261067 $ 0.261067 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -11.03% שינוי מחיר (7D) -23.91% שינוי מחיר (7D) -23.91%

Hawksight (HAWK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HAWK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAWKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.261067, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAWK השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -11.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hawksight (HAWK) מידע שוק

שווי שוק $ 65.90K$ 65.90K $ 65.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 222.45K$ 222.45K $ 222.45K אספקת מחזור 1.48B 1.48B 1.48B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hawksight הוא $ 65.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAWK הוא 1.48B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 222.45K.